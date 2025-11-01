Haberler

Uçmakdere: Yamaç Paraşütü Tutkunlarının Gözdesi

Uçmakdere: Yamaç Paraşütü Tutkunlarının Gözdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da yer alan Uçmakdere, yamaç paraşütü tutkunlarına muhteşem manzaralar eşliğinde uçuş yapma imkanı sunuyor. Yerli ve yabancı sporcuların ilgisini çeken bu bölge, adrenalin dolu bir deneyim arayanları ağırlıyor.

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, gökyüzüyle buluşarak farklı bir deneyim yaşamak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen adrenalin sporu tutkunları, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izliyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, bölgeye gelen ziyaretçilerin yamaç paraşütüyle uçuş yaparak farklı deneyim yaşadıklarını söyledi.

Uçmakdere'nin yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi yerlerden biri olarak kabul edildiğini belirten Karaküçük, "Yaklaşık 600 metre yükseklikteki kalkış pistinden Marmara Denizi manzarasına karşı yapılan uçuşlar, hem yerli hem yabancı sporcuları bölgeye çekiyor. Bölge, yılın büyük kısmında elverişli rüzgar koşulları sayesinde güvenli ve keyifli uçuşlar sunuyor. Tekirdağ her mevsim ekstrem spor tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bölgeye gelenler, Uçmakdere'nin güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Paraşüt pilotu Gökhan Baran da bölgede uçuşların her mevsim devam ettiğini söyledi.

Uçmakdere'ye gelen herkesin buradan mutlu ayrıldığını ifade eden Baran, "Özellikle çevre iller ve İstanbul'dan çok gelen oluyor. Herkesi bu güzellikleri görmeye, deneyimlemeye bekleriz." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.