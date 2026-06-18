Çin'in Üç Boğaz Barajı 23 Yılda 1,1 Milyondan Fazla Gemiye Hizmet Verdi

YİCHANG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde bulunan Üç Boğaz Barajı'nın beş kademeli gemi kilitlerinden geçmek için bekleyen gemiler, 17 Haziran 2026.

Dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'ndaki gemi trafiğinin başlamasının üzerinden 23 yıl geçti.

Çin Üç Boğaz Şirketi, son 23 yılda gemi geçitlerinin 1,11 milyondan fazla gemiye hizmet verdiğini ve toplam 2,4 milyar tonluk yük hacmine olanak sağladığını bildirdi. (Fotoğraf: Ma Ning/Xinhua)

Kaynak: Xinhua