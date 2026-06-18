Haberler

Çin'in Üç Boğaz Barajı 23 Yılda 1,1 Milyondan Fazla Gemiye Hizmet Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Hubei eyaletindeki Üç Boğaz Barajı'nda gemi trafiğinin başlamasının 23. yılında, toplam 1,11 milyondan fazla gemi ve 2,4 milyar ton yük taşındığı açıklandı.

YİCHANG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde bulunan Üç Boğaz Barajı'nın beş kademeli gemi kilitlerinden geçmek için bekleyen gemiler, 17 Haziran 2026.

Dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'ndaki gemi trafiğinin başlamasının üzerinden 23 yıl geçti.

Çin Üç Boğaz Şirketi, son 23 yılda gemi geçitlerinin 1,11 milyondan fazla gemiye hizmet verdiğini ve toplam 2,4 milyar tonluk yük hacmine olanak sağladığını bildirdi. (Fotoğraf: Ma Ning/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

Hem Fener'in hem de G.Saray'ın yıldızlarını transfer ediyor
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı

Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı

19 yaşındaki kız ailesine kabus yaşattı: Canlarını zor kurtardılar
İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'den Tadic bombası

Sürprizler durmak bilmiyor: Şimdi de Dusan Tadic!
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi

Çok sayıda ilde dev operasyon! Ele geçirilen miktara bakın
Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

Dünyanın konuştuğu bu adam artık üzüntüden ağlamayacak
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş

Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş