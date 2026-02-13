Çinli Weride ve Uber, Abu Dabi Şehir Merkezinde İlk Robotaksi Ticari Hizmetini Başlattı

GUANGZHOU, 13 Şubat (Xinhua) -- Araç çağırma platformu Uber ile Çinli teknoloji şirketi WeRide, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ilk robotaksi ticari hizmetini başlattı.

Abu Dabi Entegre Ulaşım Merkezi'nin desteğiyle hayata geçirilen hizmet, kentin ana noktalarını kapsayacak şekilde merkez bölgelerin yaklaşık yüzde 70'inde sunuluyor.

Belirlenen bölgelerde yolcular, Uber Comfort veya UberX seçenekleri üzerinden otonom taksi çağırabiliyor ya da Uber uygulamasındaki "Otonom" kategorisinden doğrudan rezervasyon yapabiliyor. Şu aşamada her araçta bir güvenlik operatörü bulunurken, ilerleyen dönemde tamamen sürücüsüz hizmete kademeli geçiş planlanıyor.

İki şirket, Şubat 2026'da belirlenen yol haritasına göre, Ortadoğu'daki Robotaksi filosunu 2027 yılına kadar en az 1.200 araca çıkarmayı ve Abu Dabi'nin yanı sıra Dubai ve Riyad gibi büyük kentlerde de faaliyet göstermeyi planlıyor.

2017 yılında kurulan ve otonom sürüş araştırmaları yapan Çinli teknoloji şirketi WeRide, otopilot Robotaksi ve Robobüsler ile gelişmiş sürücü destek çözümleri sunuyor. Şirket, 11 ülkede 40'tan fazla kentte otonom sürüş araştırma ve geliştirme, test ve operasyon faaliyetleri yürütüyor.

WeRide bugüne dek Ortadoğu'da 200'den fazla Robotaksiyi hizmete soktu.