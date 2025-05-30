Tuzla'da Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Tuzla'da Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Tepeören Mahallesi'ndeki bir fabrikada jeneratörlerden kaynaklandığı iddia edilen bir yangın çıktı. Yangın, fabrikanın dış cephesine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahaleye başlandı.

Tuzla Tepeören Mahallesi Öz Vatan Caddesi'nde bulunan bir fabrikada iddiaya göre jeneratörler nedeniyle yangın çıktı. Yangın fabrikanın dış cephesine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Sadece bir linkle kabus yaşanıyor! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.