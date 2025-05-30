Tuzla'da Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Tuzla Tepeören Mahallesi Öz Vatan Caddesi'nde bulunan bir fabrikada iddiaya göre jeneratörler nedeniyle yangın çıktı. Yangın fabrikanın dış cephesine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel