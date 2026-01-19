Haberler

Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Tuzla'da bir çakmak fabrikasının en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Tuzla'da çakmak üretilen fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde çakmak üretilen 3 katlı fabrikanın en üst katındaki depolama bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tuzla'nın yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi ulaşıma kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikadaki yangın, toplam 42 araç ve 112 personelin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Fabrikanın metal aksamdan oluşan üst katının tamamen yandığı görüldü.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

