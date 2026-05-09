Tüsiad'dan Avrupa Günü Mesajı: "Ab-Türkiye Entegrasyonu Stratejik Zorunluluk"

TÜSİAD, Avrupa Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye ile AB arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut jeopolitik ortamda daha iddialı bir entegrasyon modeli geliştirilmesi gerektiğini belirten dernek, çeşitli alanlarda iş birliklerinin artırılmasını talep etti.

(ANKARA) - TÜSİAD 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesi çağrısında bulunarak, mevcut jeopolitik ortamda ilişkilerin "parçalı ve işlevsel bir yaklaşımın ötesine geçmesi gerektiğini" belirtti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamasında, Avrupa'nın hızlanan jeopolitik, ekonomik ve teknolojik dönüşümlerle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, AB'nin gelecekteki rekabet gücü, güvenliği ve küresel etkisinin "daha iddialı ve kapsayıcı bir entegrasyon modeli" geliştirebilmesine bağlı olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin AB aday ülkesi, Gümrük Birliği ortağı ve NATO müttefiki olarak Avrupa'nın sanayi, ekonomi ve güvenlik mimarisinin "ayrılmaz bir parçası" olduğu belirtilen açıklamada, mevcut küresel koşullarda AB-Türkiye ilişkilerinin uzun vadeli uyuma dayanan stratejik bir çerçeveyle yeniden yapılandırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, AB ile Türkiye arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi için şu başlıklar öne çıkarıldı:

"-Sanayi ve teknoloji alanında daha derin entegrasyon sağlanmalı."

-Savunma, inovasyon ve ileri teknolojiler alanında işbirliği geliştirilmeli.

-Siyasi veya teknik ön koşullar olmaksızın Gümrük Birliği modernizasyonu süreci başlatılmalı: Gümrük Birliği modernizasyonu daha derin entegrasyon ve daha uyumlu bir ortak ekonomik gündem için gerekli hukuki ve düzenleyici zemini sağlayacaktır.

-Ulaştırma, enerji ve dijitalleşme alanlarında daha güçlü bağlantılılık sağlanmalı.

-AB-Türkiye politika koordinasyonunu güçlendirecek mekanizmalar canlandırılmalı."

TÜSİAD ayrıca, Türkiye'nin ekonomik, demokratik ve sosyal reform gündemindeki ilerlemenin, AB-Türkiye ilişkilerinde "daha tutarlı, etkili ve geleceğe dönük bir entegrasyon ortaklığının" temelini oluşturabileceğini belirtti.

Açıklamanın sonunda, "Avrupa Günü, kalıcı ilerlemenin ancak vizyonun siyasi irade ve somut adımlarla desteklenmesi halinde mümkün olduğunu hatırlatmaktadır" ifadeleriyle, iş dünyasının AB-Türkiye entegrasyonuna katkı sunmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

Kaynak: ANKA
