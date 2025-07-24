TUSAŞ ve SSB'den 57 GÖKBEY Helikopteri Alımı İçin Anlaşma

TUSAŞ ve SSB'den 57 GÖKBEY Helikopteri Alımı İçin Anlaşma
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, IDEF 2025 kapsamında TUSAŞ ile 57 adet GÖKBEY helikopterinin tedariki için anlaşma imzaladı. 2028 itibarıyla teslim edilmeye başlanacak helikopterler, milli motor TEI-TS1400 ile güçlendirilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), IDEF 2025 kapsamında TUSAŞ ile GÖKBEY helikopteri için yeni bir anlaşmaya imza attı. TUSAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 57 Adet GÖKBEY Helikopteri Tedariki Sözleşmesi imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), IDEF 2025 kapsamında şirket ve kurumlarla çeşitli stratejik işbirliklerine imza attı. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. IDEF 2025 kapsamında, 57 Adet GÖKBEY Helikopteri Tedariki Sözleşmesi imzalandı. TUSAŞ, GÖKBEY'lerin 2028 itibarıyla teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

Gerçekleştirilen iş birliği TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından şu sözlerle duyuruldu; "57 GÖKBEY'le gökyüzündeki izimiz büyüyor. Milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin 57 adetlik yeni üretimi için Savunma Sanayii Başkanlığımızla stratejik bir üretim sözleşmesine imza attık. GÖKBEY'lerimiz milli motorumuz TEI-TS1400 ile güçlenerek 2028 itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Havacılığımızın yerlileşme yolculuğunda yeni bir sayfa daha açarken, ülkemizin ihtiyaçlarını milli çözümlerle karşılamaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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