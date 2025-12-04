Haberler

Bakan Uraloğlu: Tayland ile denizcilik anlaşmasını en kısa sürede imzalamak istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Tayland arasında güçlü ilişkiler kurulduğunu ve denizcilik anlaşmasının en kısa sürede imzalanacağını açıkladı. Bakan, 2028 yılına kadar ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesini hedeflediklerini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tayland ile Türkiye arasında güçlü bir bağ kurulduğunu söyleyerek, "Bakanlığımızın görev alanında yer alan ve müzakereleri bitme aşamasına gelen denizcilik anlaşmasını en kısa sürede ve ilk üst düzey ziyaret vesilesiyle imzalamak istiyoruz" dedi.

Tayland Krallığı Milli Günü Ankara'da resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu diplomatlar, misyon şefleri ve davetliler de yer aldı.

'ÖNCELİĞİMİZ İLİŞKİLERİMİZİ STRATEJİK ORTAKLIK DÜZEYİNE YÜKSELTMEKTİR'

Bakan Uraloğlu, Kraliçe Sirikit'in vefatı nedeniyle taziyelerini sunarak, "1958 yılında Bangkok'ta Büyükelçiliğimizin, 1972 yılında ise Ankara'da Tayland Büyükelçiliğinin açılması, ilişkilerimizin gelişmesinde önemli kilometre taşlarıdır. Yıllar boyunca, karşılıklı üst düzey ziyaretler çeşitli alanlarda işbirliğimizi güçlendirmiştir. Dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Don Pramudvinay'ın 2023 yılında Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için ülkemize yaptığı ziyaret sırasında, gelecekteki ilişkilerimize yönelik kılavuz ilkeler içeren bir Ortak Eylem Planı kabul edilmiştir. Her iki ülkenin mutabık kaldığı üzere, önceliğimiz 2028 yılına kadar ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltmektir. Parlamentolar arası diplomasi, ilişkilerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Her 2 parlamentodaki dostluk grupları iyi bir diyalog sürdürmektedir" dedi.

'THY'NİN DOĞRUDAN UÇUŞLARI TEMASLARI ARTIRMAKTADIR'

Bakan Uraloğlu, "Ekonomik alanda, yıllar içinde ikili ticaret ve yatırımlarda istikrarlı bir artış gözlemliyoruz. Bu alanda ilişkilerimizi daha da geliştirme yönünde gayretlerimizi sürdürme kararlılığındayız" dedi.

İki ülke arasında güçlü bir bağlantı bulunduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bakanlığımın görev alanında yer alan ve müzakereleri bitme aşamasına gelen denizcilik anlaşmasını en kısa sürede ve ilk üst düzey ziyaret vesilesiyle imzalamak istiyoruz. THY'nin (Bangkok ve Phuket) ve Thai Airways'in (İstanbul) ülkelerimiz arasındaki doğrudan uçuşları, işadamlarımız ve halklarımız arasındaki temasları artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ORTAKTIR'

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'yi ziyaret eden Taylandlı turist sayısının 40 bine yükseldiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Benzer şekilde, Tayland da Türk turistler için tercih edilen bir durak olmaya devam etmektedir. Ülkemizde öğrenim gören Taylandlı öğrenciler de sosyal ve kültürel bağlarımızın güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Mahidol Üniversitesi'nde Yunus Emre Enstitüsü Ofisi'nin kurulmasının kültürel bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Tayland, sadece ikili ilişkilerimiz değil, çok taraflı işbirliği açısından da bizim için önemli bir ortaktır" diye konuştu.

