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Türkiye ve Nijerya Arasındaki Ticari İlişkiler Güçleniyor

Türkiye ve Nijerya Arasındaki Ticari İlişkiler Güçleniyor
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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya'nın Lagos şehrinde Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek ticari ilişkilerin güçlendirilmesini ve işbirliği fırsatlarını görüşüldü. Ayrıca, Intertex firmasının üretim süreçleri ziyaret edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği fırsatları ele alındı.

Büyükelçi Bayraktar, ayrıca tekstil sektöründe faaliyet gösteren Türk Intertex firmasını ziyaret ederek üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

Türk firmalarının Nijerya'daki yatırımlarının önemine işaret eden Bayraktar, iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha da güçleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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