Haberler

Bakan Bolat: Kosova ile Ticarette Yeni Hedeflere Yürüyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin 1 milyar dolar hedefini aşması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını açıkladı. Bolat, 1 milyar dolar sınırına yaklaşan ticaret hacmini aşılması gereken yeni bir eşik olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin sadece bugünü değil, geleceği de kapsayacak şekilde daha güçlü bir zeminde ilerletilmesinin amaçlandığını kaydeden Bolat, ticaretten yatırıma kadar her alanda daha derin ve stratejik bir iş birliği hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

