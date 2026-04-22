Bakan Bolat: Kosova ile Ticarette Yeni Hedeflere Yürüyoruz

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını açıkladı. Bolat, 1 milyar dolar sınırına yaklaşan ticaret hacmini aşılması gereken yeni bir eşik olarak gördüklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki köklü dostluğun ve siyasi iradenin ekonomi, ticaret ve yatırımlara yansıyan somut sonuçlarının ele alındığı bildirildi.

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine yaklaştığını belirterek, bu rakamın artık yalnızca bir hedef değil, daha büyük iş birlikleri için aşılması gereken bir basamak olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin sadece bugünü değil, geleceği de kapsayacak şekilde daha güçlü bir zeminde ilerletilmesinin amaçlandığını kaydeden Bolat, ticaretten yatırıma kadar her alanda daha derin ve stratejik bir iş birliği hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA