Türkiye ve Ekvator Ginesi Arasında İlk Siyasi İstişare Toplantısı Gerçekleşti

Güncelleme:
Türkiye ile Ekvator Ginesi arasında başkent Malabo'da ilk siyasi istişare toplantısı yapıldı. İki ülke ilişkileri ve işbirlikleri ele alındı, 11 anlaşma hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ile Ekvator Ginesi arasında ilk siyasi istişare toplantısı, başkent Malabo'da düzenlendi.

İstişarelerde Türkiye heyetinde, Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Şebnem Cenk, Malabo Büyükelçisi Ahmet Ergin, Ekvator Ginesi'ne akredite Askeri Ataşe Kurmay Albay Fırat Kaplan, TİKA'nın Ekvator Ginesi'ne akredite koordinatörü Melih Artunay yer aldı.

Ekvator Ginesi heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Maria Angeles Miaga Bibang ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Abeso Ngomo Onguene başkanlık etti.

Cenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Ekvator Ginesi arasındaki ilk siyasi istişare toplantısı vesilesiyle Malabo'ya ziyaret gerçekleştirdik. 2018-2022 yılları arasında kurucu büyükelçi olarak görev yaptığım Malabo'da yeniden bulunmak benim için büyük bir mutluluktu." dedi.

Toplantılarda, ikili ilişkilerin tüm boyutlarının ele alındığını ve iki ülke arasında müzakereleri süren 11 anlaşma hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu aktaran Cenk, "Görüşmelerde, iki tarafın da ilişkilerin geliştirilmesi yönünde gerekli siyasi iradeye sahip oldukları teyit edildi. Biz özellikle savunma sanayisi, madencilik ve eğitim alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde önemle durduk." ifadelerini kullandı.

İstişarelerin ardından, TİKA'nın Malabo'daki Foundation 2NK sivil toplum kuruluşuyla ortaklaşa hayata geçirdiği ayakkabı üretim ve onarım atölyesinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
