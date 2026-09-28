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Türkiye şampiyonu milli kürekçi Alkayış, İl Müdürü Elüstü'nü ziyaret etti

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Depremzede milli kürekçi Emine Nur Alkayış, 2026 Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda Para Kürek PR3 2X-MİX kategorisinde şampiyon olduktan sonra İl Müdürü Hüseyin Elüstü'nü ziyaret etti. Alkayış, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

Adıyamanlı depremzede milli kürekçi Emine Nur Alkayış, 2026 Meriç/Edirne Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü'nü ziyaret etti.

Alkayış, babası Bahri Alkayış, antrenörleri Uğur Sever ve Emre Dursun ile Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Federasyon İl Temsilcisi Ferit Binzet ile Elüstü'yü makamında ziyaret etti.

Depremde enkaz altında kalan ve annesini kaybeden Alkayış, yaşadığı zorlu sürecin ardından kürek sporuyla hayata tutundu. Para Kürek PR3 2X-MİX kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilen Alkayış, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda Türkiye ve Adıyaman'ı temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

Elüstü de Alkayış'ın başarısının kent için gurur verici olduğunu belirterek, gençlerin sporla hayata yeniden bağlanmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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