(ANKARA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında saat 19.00'da BVB Dortmund Stadı'nda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Portekiz'in gollerini Bernardo Silva ve Bruno Fernandes kaydetti. Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı gol ile Portekiz maçtan 3-0 galip ayrıldı.