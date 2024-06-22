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Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Portekiz'in gollerini Bernardo Silva ve Bruno Fernandes kaydetti. Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı gol ile Portekiz maçtan 3-0 galip ayrıldı.

(ANKARA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında saat 19.00'da BVB Dortmund Stadı'nda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Portekiz'in gollerini Bernardo Silva ve Bruno Fernandes kaydetti. Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı gol ile Portekiz maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Bruno Fernandes Samet Akaydın Portekiz Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

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