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Türkiye Okul Sporları Federasyonunun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de

Güncel Haberler

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde "Görevleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmek üzere, Türkiye Okul Sporları Federasyonu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

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