Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden "Cumhuriyet'in 100. yılı" resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğince resepsiyon düzenlendi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği ülkenin başkenti Kiev'de bir otelde gerçekleşen programa, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşçuk, Ukrayna Gaziler İşleri Bakanı Yulia Laputina, Kırım Tatar Türk halkının Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukraynalı Bakan yardımcıları, siyasetçiler, diplomatlar, Ukrayna'daki Türk kurumlarının temsilcileri, iş insanları, Müslüman din adamları ve diğer davetliler katıldı.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Ukrayna milli marşı okunan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 100. yılına özel kutlama mesajı dev ekrandan gösterildi.

Resepsiyonda, AA muhabirine konuşan Büyükelçi Bilgen, Kiev'de Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Bugün, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladık, 200. yıla heyecanla, coşkuyla, güvenle sarılıyoruz." dedi.

Bu özel ve anlamlı günü Ukrayna'da kutlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bilgen, resepsiyonda, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayanların yer aldığını vurguladı.

Bilgen, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna'da iki hafta önce göreve başladığını aktardı.

Programda Kırım Tatar Türk halkının temsilcileri ve Gagavuz Türkleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Bilgen, "Onları Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinde gerçek doğal bir köprü olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 600 davetlinin katıldığı programda, Türk mutfağından lezzetler de ikram edildi.