Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Saygılı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Saygılı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Saygılı, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Anton Brink'in "Ateş hattı", "Günlük Hayat"ta Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğraflarını tercih eden Saygılı, "Spor"da ise Filip Stevanovic'in "Iska" karesine oy verdi.

Saygılı, AA'nın Sırbistan'daki faaliyetlerinin önemini vurgulayarak, çalışanları tebrik etti.

Bu arada, AA Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) Haberler Müdürü Talha Öztürk, Saygılı'ya AA'nın hem dünya hem de bölgedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.