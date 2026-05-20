Bakan Ersoy: Mavi Bayrak'ta Dünya 3'üncülüğümüzü Bir Kez Daha Koruduk

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılında 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın Mavi Bayrak almaya hak kazandığını ifade ederek, Türkiye'nin Mavi Bayrak'ta dünya 3'üncülüğünü koruduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sahillerimiz artık dünya markası! Mavi Bayrak'ta dünya 3'üncülüğümüzü bir kez daha koruduk. 2026 yılında 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylece Türkiye; çevre standartları, güvenli turizm altyapısı ve sürdürülebilir kıyı yönetimindeki güçlü konumunu uluslararası ölçekte bir kez daha tescilledi."





"BU YIL TÜRKBÜKÜ HALK PLAJIMIZ DA MAVİ BAYRAKLI HALK PLAJLARIMIZ ARASINA KATILDI"





Kaynak: ANKA

Akdeniz'deki mavi rekabette güçlü yükselişimizi sürdürürken ücretsiz girişli halk plajlarımızı da uluslararası standartlarla büyütmeye devam ediyoruz. Bu yıl Bodrum Türkbükü Halk Plajımız da Mavi Bayraklı halk plajlarımız arasına katıldı. Yeni halk plajı projelerimizle Türkiye'nin Mavi Bayrak haritasını daha da genişleteceğiz. Bu başarıda emeği bulunan TÜRÇEV başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize ve turizm sektörümüze teşekkür ediyorum."