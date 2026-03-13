Haberler

Tkp'den Küba'ya Ziyaret: "Dayanışmak Boynumuzun Borcu"

Güncelleme:
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Küba ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Kübalıların ablukaya karşı nasıl yaratıcı çözümler ürettiğini gördüklerini belirtti ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) heyeti, Küba'yı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Ablukaya karşı Kübalıların her zamanki gibi nasıl yaratıcı çözümler üretmekte olduğunu gördük. O çözümlere yardım etmek ve dayanışmak boynumuzun borcu" dedi.

Türkiye Komünist Partisi, Küba'ya destek ziyaretinde bulundu. Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Roberto Morales Ojeda, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD hükümetinden gelen tehditler bağlamında dayanışmasını yinelemek üzere bizi ziyaret eden Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ı ağırlamak her zaman bir zevktir. Ayrıca sağlık alanında ülkemize maddi destek sağlamaya yönelik girişimleri de görüştük" ifadelerini kullandı.

"Boynumuzun borcu"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise "Küba'ya çok kısa ama yoğun bir ziyarette bulunduk. Ablukaya karşı Kübalıların her zamanki gibi nasıl yaratıcı çözümler üretmekte olduğunu gördük. O çözümlere yardım etmek ve dayanışmak boynumuzun borcu" dedi.

Kaynak: ANKA
