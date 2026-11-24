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Türkiye ile Zambiya, su altyapısının geliştirilmesi, yatırım, teknoloji transferi ve iklim değişikliğine dayanıklılık gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle ile Zambiya Su Kalkınma ve Sanitasyon Bakanı Elisha Matambo arasında başkent Lusaka'da yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Matambo, baraj yapımı, sulama, su temini, atık su yönetimi ve su arıtma teknolojileri gibi alanlarda Türkiye ile işbirliği yapabileceklerini belirterek somut projeler, yatırımlar ve programlar geliştirmek amacıyla Türk Büyükelçiliği ile yakın çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Türk şirketleri ve yatırımcılarının Zambiya'nın su ve sanitasyon sektörüne artan ilgisinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Matambo, bu ortaklıkların finansman, teknik uzmanlık ve modern teknolojilerin ülkeye kazandırılmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Büyükelçi Dicle de Türkiye'nin Zambiya'nın su sektörünün gelişimine desteğini sürdüreceğini belirterek, Türkiye'nin sınır aşan su kaynaklarının yönetimi konusunda önemli deneyim ve uzmanlığa sahip olduğunu vurguladı.

Dicle ayrıca, Zambiya'nın aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek 2026 Birleşmiş Milletler (BM) Su Konferansı'nda su alanında işbirliğine ilişkin interaktif diyaloğa eş başkanlık yapmaya hazırlandığını hatırlattı.

Dicle, Türkiye'nin bu süreçte Zambiya'ya destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA