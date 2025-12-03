Haberler

Botaş ve İtalyan Enı Arasında Uzun Vadeli Lng Tedarik Anlaşması İmzalandı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi ENI arasında 2028'den itibaren 10 yıl sürecek toplam 5 milyar metreküplük LNG tedarik anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi ENI arasında 2028 yılından itibaren 10 yıl boyunca toplam 5 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan uzun vadeli anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmanın kış döneminde artan doğal gaz talebinin planlı ve öngörülebilir koşullarda karşılanmasına katkı sağlayacağını belirtti. Bayraktar, "BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi ENI arasında, 2028 yılından itibaren 10 yıl boyunca toplam 5 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan uzun vadeli bir anlaşmaya imza attık. Bu anlaşma, kış döneminde artan talebimizin planlı ve öngörülebilir koşullarda karşılanmasını sağlarken, kaynak çeşitliliğimize ve BOTAŞ'ın ticari kabiliyetlerinin gelişimine de önemli bir katkı sunacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
