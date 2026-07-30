Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticari iş birliği fırsatları görüşüldü

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Krallık'ın Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Anas Sarwar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 24 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi ile karşılıklı yatırımların geliştirilmesine yönelik iş birliği fırsatları ele alındı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında devam eden Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerde gelinen aşama değerlendirildi.

Anlaşmanın kapsamının genişletilmesinin Türkiye ve Birleşik Krallık iş dünyasına sunacağı yeni fırsatlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA