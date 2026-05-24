Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Kılıç'tan Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin paylaşım Açıklaması

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç, Ahılkelek-Kars demir yolunun Ermenistan'ın dış ticaretine açılmasının normalleşme sürecinde ticaret alanında yeni bir adım olduğunu belirtti. Paşinyan da bu adımın bölgesel işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi emekli Büyükelçi Serdar Kılıç, "Ahılkelek-Kars demir yolunun" Ermenistan'ın ithalatına ve ihracatına açılmasının, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde ticaret alanında atılan yeni bir adım olduğunu belirtti.

Kılıç, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sosyal medya hesabındaki "Ahılkelek-Kars demir yolunun" Ermenistan'ın dış ticaretine açıldığına ilişkin paylaşımına atıfta bulunan Kılıç, bunun Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında doğrudan ticarette atılan yeni bir adım olduğunu ifade etti.

Kılıç, "Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan ve Gürcistan, dörtlü işbirliğini de geliştirecek, bölgesel barış ve istikrara da önemli katkıda bulunacak bu yeni adımın tüm bu ülkelere hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Paşinyan'ın paylaşımı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, paylaşımında, "Azerbaycan demir yolu gibi Ahılkelek-Kars demir yolunun da Ermenistan'ın ihracatı ve ithalatına açıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Bu adımın Ermenistan ekonomisi açısından büyük bir gelişme olduğunu belirten Paşinyan, paylaşımında Türkiye ile Gürcistan'daki ortaklarına teşekkürlerini sunmuştu.

Paşinyan, Ermenistan'ın Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya, Rusya ve Kazakistan üzerinden ise Çin'e demir yolu bağlantısının olduğunu ifade ederek, Türkiye ve Gürcistan'dan geçen bu hat sayesinde Avrupa Birliği'yle (AB) bağlantının güçleneceği, ayrıca yakın gelecekte Türkiye, Azerbaycan ve İran'la da demir yolu bağlantısının kurulacağı yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
