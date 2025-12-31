Haberler

Çinli Turistler için Türkiye'de Vize Muafiyeti Başlıyor

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çin Halk Cumhuriyeti umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, 2 Ocak'tan itibaren Türkiye'de 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet süreli turistik seyahatler ve transit geçişler için vize muafiyetinden yararlanacak.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 2 Ocak tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince, Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 2 Ocak tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
