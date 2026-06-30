Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan UNRWA için "benzeri görülmemiş siyasi baskı altında" yorumu

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "benzeri görülmemiş siyasi baskı altında" olduğunu belirterek, hiçbir insani yardım kuruluşunun bu koşullar altında faaliyet göstermek zorunda kalmaması gerektiğini söyledi.

Yıldız, New York'taki BM Genel Merkezi'nde UNRWA için düzenlenen bağış konferansında konuştu.

UNRWA'nın finansmanı çalışma grubunun başkanı olarak Türkiye'nin, kuruma siyasi ve mali desteğini gösteren tüm heyetlere teşekkürünü dile getiren Yıldız, olağanüstü zor koşullar altında çalışan ve hayatını kaybeden UNRWA personelini de saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Yıldız, 75 yılı aşkın süredir UNRWA'nın istikrar, haysiyet ve umudun vazgeçilmez bir direği olarak kaldığını ifade ederek, bugün yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye eğitim, sağlık hizmeti, gıda yardımı, sosyal hizmetler, acil yardım, barınma ve koruma sağladığını söyledi.

Ancak kronik mali açıkların, Ajansın temel hizmetleri sağlama yeteneğini baltalamaya devam ettiğine dikkati çeken Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"UNRWA, güvenilirliğini zayıflatmak, meşruiyetini sorgulamak ve faaliyetlerini kısıtlamak için sistematik kampanyalar da dahil olmak üzere 'benzeri görülmemiş siyasi baskı altında.' Hiçbir insani yardım kuruluşu bu kadar tehlikeli koşullar altında faaliyet göstermek zorunda kalmamalıdır."

Yıldız, İsrail'in UNRWA personeli ve tesislerine yönelik saldırılarını ve Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki UNRWA faaliyetlerini engellemesini kınadıklarını belirterek, bu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

"İsrail'in UNRWA'ya yönelik saldırılarının, Filistinli mültecilerin topraklarına dönme haklarından mahrum bırakmayı amaçladığı açıktır." diyen Türk Büyükelçi, UNRWA'nın, uluslararası toplum tarafından defalarca yenilenen bir yetkiyle BM Genel Kurulu tarafından kurulduğunu hatırlattı ve Ajansı destekleme ve faaliyetlerini korumanın her üye devletin ortak yasal, siyasi ve ahlaki sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Yıldız, Türkiye'nin UNRWA'ya 2026 yılı için 10 milyon ABD doları katkıda bulunduğu bilgisini de sözlerine ekledi.