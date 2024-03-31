Türkiye'de oy verme işlemleri tamamlandı

Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. 31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticileri belirlemek için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde saat 16.00 itibarıyla, batıdaki 49 ilde ise saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güneşin doğuş-batış saatlerini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme işleminin 07.00'de başlaması 16.00'da tamamlanması kararını almıştı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te oy verme işlemi saat 16.00'da sona erdi. Batıdaki 49 ilde de saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona erdi.

Oy verme süresi bitmesine rağmen sırada bekleyenler, sandık kurulu başkanları tarafından tespit edilerek, oy kullanmaları sağlanacak.

YASAKLAR 24.00'E KADAR DEVAM EDECEK

Öte yandan, bugün saat 06.00'da başlayan seçim yasakları gece 24.00'e kadar devam edecek. Bu kapsamda her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, alkollü içki servisi yapan yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki servis edilmesi ve içilmesi yasaklandı. Oy vermenin sürdüğü saatlerde kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliği bulunan lokantalarda sadece yemek servisi yapılabilecek. Yurt genelinde sadece emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar silah taşıyabilecek.

Bugün saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması da yasaklar arasında. 18.00-21.00 saatlerinde sadece YSK'dan verilen seçim ile ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçimle ilgili tüm yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak. Ancak önceki seçimlerde olduğu gibi YSK'nin saat 21.00'den önce yayınların serbest bırakılması yönünde karar alması bekleniyor.