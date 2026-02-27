Disk-Ar: Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 11,9 Milyona Yükseldi

(ANKARA) - DİSK-AR tarafından hazırlanan İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu (Şubat 2026) yayımlandı. Rapora göre, Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı Ocak 2026 itibarıyla 11 milyon 946 bine ulaştı, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29,9 olarak açıklandı.

TÜİK'in Ocak 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarına göre ise dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 819 bin oldu ve dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak kaydedildi. DİSK-AR, geniş tanımlı işsiz sayısının dar tanımlı işsiz sayısının neredeyse dört katına ulaştığını belirterek işgücü piyasasında uçurumun büyüdüğünü vurguladı.

DİSK-AR'ın raporuna göre, Ocak 2024'te 10 milyon 225 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısının Ocak 2026'da 11 milyon 946 bine yükseldiği belirtilerek, dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makasın hızla açıldığı kaydedildi. Geniş tanımlı işsiz sayısındaki artışın, zamana bağlı eksik istihdam, ümitsiz işsizler ve potansiyel işgücü kapsamındaki artıştan kaynaklandığı ifade edildi.

Rapora göre, haftalık 40 saatten az çalışan ve daha fazla çalışmak isteyenlerin sayısı son bir yılda 3,4 milyondan 3,9 milyona çıktı. Potansiyel işgücü ise 4,9 milyondan 5,3 milyona yükseldi. Böylece Ocak 2026 itibarıyla 5,3 milyon kişi, çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor.

Raporda öne çıkan bulgulara göre kadınlarda işsizlik tüm türlerde erkeklerden daha yüksek seyretti. Gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,3 iken genç kadınlarda bu oran yüzde 19 olarak kaydedildi. Ocak 2026'da 2,3 milyon işsiz, işsizlik ödeneğinden yararlanamadı.

DİSK-AR, dar tanımlı işsizlik rakamlarının işgücü piyasasının tüm sorunlarını yansıtmakta yetersiz kaldığını vurguladı ve geniş tanımlı işsizlik verilerinin istihdam sorununu daha net ortaya koyduğunu belirtti.

"Dar tanımlı işsizlik dışındaki bütün işsizlik türleri yükseliyor"

Raporda, "Geniş tanımlı işsiz sayısındaki artışın sebebi zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsiz işsizler ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü sayısındaki artıştır. Zamana bağlı eksik istihdam kapsamındaki artış hızla sürüyor. Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkanı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenlerin zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 3,4 milyondan 3,9 milyona yükselerek 464 bin kişi arttı. 3,9 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve daha fazla çalışmak istiyor. Zamana bağlı eksik istihdamdaki artış geçim sıkıntısının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Potansiyel işgücü sayısı son 1 yılda 689 bin kişi artarak 4,9 milyondan 5,3 milyona yükseldi. Başka bir ifadeyle Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'de 5,3 milyon kişi, çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. Görüldüğü gibi dar tanımlı işsizlik dışındaki bütün işsizlik türleri yükseliyor. Bu sebeple dar tanımlı işsizlik sınırlı bir çerçeveye sahip ve işgücü piyasalarını anlamak için yetersizdir" denildi.

Kaynak: ANKA