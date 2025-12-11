2025'te 100 bin tonun üzerinde bal üretimi beklentisi

TÜRKİYE Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Demir, "Türkiye bal üretim miktarları, iklimsel koşullar ve verimliklere göre değişiklik göstermektedir. 2024'te resmi rakamlara göre 95 bin ton üretim oldu. 2025 yılında ise 100 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz" dedi.

Tokat'ta bulunan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Demir, arıcılık sektörü ve bal üretimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde 97 bin 984 arıcılık işletmesinin, 9 milyon arı kovanı varlığının olduğunu dile getiren Demir, bal üretim miktarlarının ise iklimsel koşullar ve verimliliklere göre değişiklik gösterdiğini ifade etti. 2024 yılı resmi üretim rakamları ve 2025 yılı beklentilerini de paylaşan Demir, "2024 yılında resmi rakamlara göre 95 bin ton üretim oldu. 2025 yılında ise 100 bin tonun üzerinde bir üretim bekliyoruz. Ülkemizde üretilen balın 10 bin tonu ihraç oluyor. Kalan 90 bin ton bal da ülkemizde satılıyor" diye konuştu.

ARICININ MALİYETİ 325 TL

Demir, tüketicilerin bal alırken fiyatlara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak 2025 yılı maliyetlerini de açıklayıp, şöyle konuştu:

"Bizler, 2025 yılında bal maliyetini açıklamıştık. Arıcının bal maliyeti 325 Türk lirası. Bundan geçim payı olacak. Normal bir balın 650-700 Türk lirası olması lazım. Bu yönde de tüketicilerimiz bal alırken fiyatlara dikkat etsinler. Vatandaşlarımız bal alırken güvenilir üreticiyi tercih etmesi gerekiyor. Birlik ve kooperatiflerden alması, alırken tadına, aromasına bakmasında fayda var. Kokusundan da her vatandaşımız anlayabilir. Özellikle bakanlığımızın izni olmayan hiçbir ürüne güvenmesinler. Tüketicilerimiz özellikle tanıdıkları ve bildikleri markaları tercih etsinler."