Haberler

Türkiye'de AR-GE Harcamaları 1,6 Trilyon Liraya Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 2015-2024 döneminde AR-GE faaliyetleri için yapılan harcama, 1,6 trilyon lirayı aşarak rekor seviyeye çıktı. 2024 yılında AR-GE harcaması 651 milyar 822 milyon liraya ulaşırken, ilgili personel sayısı da 310 bin 473'e yükseldi.

Türkiye'de AR-GE faaliyetleri için yapılan harcama 2015-2024 döneminde 1,6 trilyon liraya yaklaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre savunma, havacılık ve uzay teknolojileri başta olmak üzere sanayinin temel taşı AR-GE harcamaları 10 yılda rekor seviyeye çıktı.

AR-GE harcamaları 2015'te 22 milyar 741 milyon liraya seviyesindeyken 2021'de ilk kez 101 milyar 738 milyon lirayı gördü. Bu tutar 2022'de 198 milyar 670 milyon lira olarak gerçekleşti.

Harcamalar 2023'te 377 milyar 542 milyon lirayken 2024'te tarihi seviye olan 651 milyar 822 milyon lirayla zirveye ulaştı.

Böylece AR-GE harcamaları 2015-2024 döneminde yaklaşık 28,7 katına çıktı. Toplamda ise harcamalar 10 yılda 1 trilyon 592 milyar 604 milyon lirayı buldu.

Gayrisafi yurt içi AR-GE harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı 2015'te yüzde 0,97 iken 2024'te 44 trilyon 587 milyar 225 milyon liralık GSYH içindeki oranı yüzde 1,46 olarak gerçekleşti.

10 yıllık süreçte AR-GE harcamalarının finansmanın yarısından fazlası şirketler tarafından karşılanırken devletin finansmana katkısı yüzde 32,1 oldu.

Personel sayısı da arttı

Toplam AR-GE personeli sayısı söz konusu dönemde 193 bin 568 kişi artış gösterdi. Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden personel sayısı 2015'te 116 bin 905 kişi iken 2024'te 310 bin 473 kişiye çıktı.

Kadın AR-GE personel sayısı, geçen yıl 106 bin 74 kişiyle toplam AR-GE personel sayısının yüzde 34,2'sini oluşturdu. Bu pay 2015'te 43 bin 48 kişiyle yüzde 31,4 seviyesindeydi.

Doktoralı personel oranı arttı

Geçen yıl AR-GE personeli öğrenim durumu incelendiğinde, yüzde 39,9'unun lisans eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 30,6 ile doktora veya eşdeğeri, yüzde 20,3 ile yüksek lisans, yüzde 4,9 ile meslek yüksekokulu, yüzde 4,4 ile lise ve altı kategorileri takip etti.

AR-GE harcamalarının geçen yıl en yüksek olduğu bölge 2015'teki gibi yine İstanbul oldu. İstanbul'u, Ankara, Kocaeli bölgeleri ile Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesi takip etti.

Yüksek teknoloji AR-GE harcamaları 42,3 katına çıktı

İmalat sanayisinde teknoloji düzeyine göre AR-GE harcamalarına bakıldığında, verilerin tutulmaya başlandığı 2015 yılından 2017'ye kadar orta-yüksek teknolojiye yapılan yatırımlarının başı çektiği görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirme kararlılığıyla doğru orantılı şekilde yüksek teknolojide yatırımlar hız kazandı.

Bu kapsamda 2015'te yüksek teknolojide AR-GE harcaması 2 milyar 332 milyon lira iken bu rakam 10 yılda 42,3 katına çıkarak 98 milyar 640 milyon liraya yükseldi.

En fazla AR-GE yüksek teknoloji faaliyetlerinde

AR-GE faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında ise yüksek teknoloji faaliyetinde bulunanlar öne çıktı.

Geçen yıl imalat sanayisindeki 210 milyar 506 milyon liralık AR-GE harcamasının yüzde 46,9'unu yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimlerin gerçekleştirdiği görüldü.

İmalat sanayisindeki toplam AR-GE harcamasının yüzde 40,2'si orta yüksek, yüzde 8,2'si orta düşük ve yüzde 4,7'si düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler tarafından yapıldı.

2015-2024 yıllarında AR-GE harcamaları ve bu alanda çalışan personel sayıları şöyle:

YıllarToplam harcama (Milyon TL)İnsan kaynağı
201522.741116.905
201629.412139.177
201736.862158.563
201847.802178.820
201956.978194.952
202069.038218.127
2021101.738243.905
2022198.670272.638
2023377.542290.850
2024651.822310.473
TOPLAM1.592.604

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
İBB'ye yönelik soruşturma iş dünyasına sıçradı! İfadeye çağırılan iş insanı sayısı 2'e yükseldi

İBB soruşturması iş dünyasına sıçradı! Patron sayısı 2'e yükseldi
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Davada kritik duruşma başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.