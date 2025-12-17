Haberler

İletişim Başkanlığı: Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada

İletişim Başkanlığı: Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada yer aldığını açıkladı. Türkiye'nin yerel değerleri bu tescillerle korunarak dünyaya tanıtılıyor.

İLETİŞİM Başkanlığı, coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'nin dünyada ikinci sırada yer aldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atıyor. Anadolu'nun köklü kültürü ve eşsiz yerel değerleri bu tescillerle korunuyor ve dünyaya tanıtılıyor. Coğrafi işaretler, ülkemizin yerelden evrensele uzanan zenginliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

PATENT BAŞVURULARI YÜZDE 38,9 ARTTI

Paylaşımda yer alan infografiğe göre; Türkiye'nin ülke içinde tescilli 1798, Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli 44 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan 'Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2025 Raporu'na göre, Türkiye dünyada yerli patent başvurularında 10'uncu, yerli marka başvurularında 6'ncı, yerli tasarım başvurularında 3'üncü sırada yer alıyor. Patent başvurularında yüzde 38,9 artış gösteren Türkiye, uluslararası kadın buluşçu oranında da yüzde 26,1 ile dünyada birinci sırada bulunuyor. Başvuru sıralamalarında ise Türk Patent ve Marka Kurumu, ilk 20'de bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

Kabus senaryosu gerçeğe dönüşüyor, 10 yıldır böylesi olmamıştı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title