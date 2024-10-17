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Türkgözü Gümrük Kapısı için Tır Parkı Yapımı Başladı

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Damal ilçesinde, Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla tır parkı yapımına başlandı. Vali Hayrettin Çiçek, tır parkının sürücülere konforlu konaklama ve dinlenme imkanı sunacağını belirtti.

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Türkgözü Gümrük Kapısı için yapımına başlanan tır parkıyla, sınır geçişlerindeki araç yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vali Hayrettin Çiçek, İl Özel İdaresince Damal ilçesinde Türkgözü-Posof-Damal kara yolu üzerinde tır parkı yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, tır parkıyla Türkgözü Gümrük Kapısı'nda belirli aralıklarla oluşan yoğunluğun giderileceğini belirterek, "Tır parkının faaliyete girmesiyle Türkgözü Gümrük Kapısı'nı kullanan tır sürücüleri daha konforlu konaklama ve dinlenme imkanına sahip olacaklar. Sürücüler, özel ihtiyaçlarını giderme ve dinlenme fırsatı bulacak. Ayrıca kış aylarında meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları sırasında da sürücülere konaklama hizmeti sunulmuş olacak. Önümüz kış, dolayısıyla çalışmalar hassasiyetle sürüyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı için tır parkının hizmete girdiğini anlatan Vali Çiçek, tır parkını kasım ayında hizmete almayı hedeflediklerini söyledi.

Vali Çiçek'e, Vali Yardımcısı Semih Cembekli, Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin de eşlik etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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