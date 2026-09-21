Haberler

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı, TFF Başkanı ile yayın ihalesini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+415 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarına ilişkin yeni yayın ihalesi konuları ele alındı. Hacıosmanoğlu, Kazancı'ya A Milli Takım forması hediye etti.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ile ilgili yeni yayın ihalesi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Hacıosmanoğlu, Şenol Kazancı'ya A Milli Takım forması hediye etti.

Kaynak: AA
TOKİ borcu olanlara yüzde 25 indirim! Başvurular 22 Eylül'de başlıyor, 228 bin alıcı yararlanabilecek

TOKİ borcu olanlara yüzde 25 indirim! İşte kapsam dışı kalanlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım

3 kişiyi öldüren caniden kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
Fon soruşturması genişliyor: Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı

Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!

Süsledi püsledi, takı sırası ona gelince düğün salonuna getirdi
Bitcoin'de 8 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı

Piyasalarda 8 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Burdur'da diyalizde 4 hasta ölmüştü! Sanıklar ilk duruşmada suçsuz olduklarını savundu

Diyalizde 4 hasta ölmüştü! Mahkemede hiçbiri suçu üstlenmedi
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

Herkes sıraya girdi! İşte bu kuyruğun nedeni

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Kendisini linçleyenleri pişman etti!