Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı, TFF Başkanı ile yayın ihalesini görüştü

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı, TFF Başkanı ile yayın ihalesini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarına ilişkin yeni yayın ihalesi konuları ele alındı. Hacıosmanoğlu, Kazancı'ya A Milli Takım forması hediye etti.
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ile ilgili yeni yayın ihalesi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Hacıosmanoğlu, Şenol Kazancı'ya A Milli Takım forması hediye etti.
Kaynak: AA