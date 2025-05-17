Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Kutlamaları İçin Samsun'da

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Kutlamaları İçin Samsun'da
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timleri Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde Samsun'da prova uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş gösterisi 19 Mayıs'ta saat 16.00'da Doğupark Sahili'nde yapılacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde Samsun'da prova uçuşu yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 106. yılı kentte birçok etkinlikle kutlanıyor.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, etkinlikler kapsamında Samsun'a geldi.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs'ta saat 16.00'da Doğupark Sahili'nde gösteri uçuşu yapacak.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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