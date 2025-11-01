Haberler

Türk Yıldızları Tekirdağ Gökyüzünde Şov Yaptı

Türk Yıldızları Tekirdağ Gökyüzünde Şov Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları çerçevesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, akrobatik hareketlerle dolu yarım saatlik uçuşu heyecanla izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Tekirdağ semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında havalanan Türk Yıldızları, Çorlu Gölbaşı Gençlik Parkı üzerinde uçuş yaptı.

Ay yıldızlı jetler yarım saatlik uçuş boyunca akrobatik hareketler sergiledi.

Heyecan dolu gösteri uçuşuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisini heyecanla izleyenler, cep telefonlarıyla o anları kaydederken pilotları da yaptıkları etkileyici hareketler karşısında alkışladı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki bazı maçlar ertelendi

Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki o maçlar ertelendi
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.