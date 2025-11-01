Türk Yıldızları Tekirdağ Gökyüzünde Şov Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Tekirdağ semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında havalanan Türk Yıldızları, Çorlu Gölbaşı Gençlik Parkı üzerinde uçuş yaptı.

Ay yıldızlı jetler yarım saatlik uçuş boyunca akrobatik hareketler sergiledi.

Heyecan dolu gösteri uçuşuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisini heyecanla izleyenler, cep telefonlarıyla o anları kaydederken pilotları da yaptıkları etkileyici hareketler karşısında alkışladı.