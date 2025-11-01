Türk Yıldızları Tekirdağ Gökyüzünde Şov Yaptı
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları çerçevesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, akrobatik hareketlerle dolu yarım saatlik uçuşu heyecanla izledi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Tekirdağ semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında havalanan Türk Yıldızları, Çorlu Gölbaşı Gençlik Parkı üzerinde uçuş yaptı.
Ay yıldızlı jetler yarım saatlik uçuş boyunca akrobatik hareketler sergiledi.
Heyecan dolu gösteri uçuşuna vatandaşlar ilgi gösterdi.
Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisini heyecanla izleyenler, cep telefonlarıyla o anları kaydederken pilotları da yaptıkları etkileyici hareketler karşısında alkışladı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel