Türk Yıldızları Akşehir'de Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Akşehir'de gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar, gösteriyi coşkuyla izleyerek bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde 24 Ağustos Onur Günü kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları, Akşehir İstasyon Caddesi eski otogar alanında toplanan vatandaşlara Akşehir semalarındaki uçuşuyla coşkulu anlar yaşattı.
Etkinliğe katılan vatandaşlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraflar çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel