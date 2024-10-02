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Türk Yıldızları Adana'da Nefes Kesen Gösteri Düzenledi

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TEKNOFEST etkinlikleri çerçevesinde Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği gösteri, izleyicileri büyüledi. Adana Havalimanı'nda düzenlenen festivalde birçok kurum yer aldı.

Türk Yıldızları nefes kesti

ADANA - TEKNOFEST kapsamında Türk Yıldızları'nın gösterisi, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı.

TEKNOFEST kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İlk olarak Hürkuş ile birlikte uçak Türk Yıldızları daha sonra kendi gösterilerini düzenledi.

Gösteriyi izlemeye gelen vatandaşlardan Nihat Oruç, "Muhteşem buldum gösteriyi. Benim de havacılık gösterilerine çok büyük ilgim var" dedi.

Türk Yıldızları Adana'da Nefes Kesen Gösteri Düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel

Adana Havalimanı Etkinlikler Teknofest Havacılık Teknoloji Kültür Güncel Adana Spor

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