Türk Yıldızları Adana'da Nefes Kesen Gösteri Düzenledi

Türk Yıldızları nefes kesti

ADANA - TEKNOFEST kapsamında Türk Yıldızları'nın gösterisi, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı.

TEKNOFEST kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İlk olarak Hürkuş ile birlikte uçak Türk Yıldızları daha sonra kendi gösterilerini düzenledi.

Gösteriyi izlemeye gelen vatandaşlardan Nihat Oruç, "Muhteşem buldum gösteriyi. Benim de havacılık gösterilerine çok büyük ilgim var" dedi.