Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 24, Eylül'de ise yüzde 8 ek artış yapıldı. Yemek, giyecek, evlenme ve doğum yardımları da yükseltildi.

Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, çalışanların ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 24 artış yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında 5 Şubat'ta başlayan 2026-2028 dönemi 16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, bugün yapılan son toplantıda anlaşmayla sonuçlandı.

İmzalanan sözleşme, 1 Mart 2026 - 29 Şubat 2028 tarihleri arasında geçerli olacak.

Sözleşmeyle, çalışanların ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 24 artış yapıldı. 1 Eylül itibarıyla ise çalışanların ücretlerine yüzde 8 ek artış yapılacak.

Böylece 2026 yılı için yıllık ücretlerdeki kümülatif artış oranı (enflasyon etkisi hariç) yüzde 33,92 seviyesine ulaşacak.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında yemek bedeli 400 liradan 550 liraya, giyecek yardımı 5 bin 500 liradan 9 bin liraya yükseltildi.

Evlenme yardımı 19 bin liradan 30 bin liraya, doğum yardımı 19 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

Her bir bayram için ayrı ayrı ödenen brüt 13 bin lira tutarındaki bayram yardımı, yüzde 37,50 artırılarak, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenmek üzere 17 bin 875 lira olarak güncellendi.

Açıklamada, imzalanan sözleşmenin çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını güçlendiren önemli kazanımlar içerdiği belirtilerek, müzakere sürecine katkı sunan taraflara teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
