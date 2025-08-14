Türk Sporcu Mehmet Can Yakın, 2025 Dünya Oyunları'nda Bocce'de mücadele etti
Çin'in Chengdu şehrinde gerçekleştirilen 2025 Dünya Oyunları'nda Türk milli sporcu Mehmet Can Yakın, Bocce etkinliği altında Karma Lyonnaise Hızlı Atış Çiftler Eleme müsabakasında Fransa'dan Frederic Marsens ile karşılaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel