Türk Sporcu Mehmet Can Yakın, 2025 Dünya Oyunları'nda Bocce'de mücadele etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Chengdu şehrinde gerçekleştirilen 2025 Dünya Oyunları'nda Türk milli sporcu Mehmet Can Yakın, Bocce etkinliği altında Karma Lyonnaise Hızlı Atış Çiftler Eleme müsabakasında Fransa'dan Frederic Marsens ile karşılaştı.

CHENGDU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Bocce etkinliği kapsamında Karma Lyonnaise Hızlı Atış Çiftler Eleme müsabakasında Fransa'dan Frederic Marsens (solda) ile mücadele eden Türk milli sporcu Mehmet Can Yakın, 14 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş

Savcı, Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş! İşte verdiği yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama

Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.