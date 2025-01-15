Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy Verdi

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin bulunduğu, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" adlı fotoğrafına oy veren Yılmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" karesini seçti.

Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını oyladı.

AA'nın "Yılın Kareleri"ni her yıl dikkatle takip ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hayatın aslında bir anlamda tecrübe biriktirmek olduğuna inanıyorum. Yaşananları, tecrübeleri biriktirirken de sizin belki sayfalarca okuyarak ifade edemeyeceğiniz duyguları, tek bir fotoğraf karesi ifade edebiliyor. Dolayısıyla geçtiğimiz seneyi ifade edeceğimiz farklı kategorilerde, bir fotoğraf karesinin hafızamızda o seneyi konumlandırmak adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Anadolu Ajansının bu faaliyetini de senelerdir çok severek takip ediyorum ve tebrik ediyorum."