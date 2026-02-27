TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın şubat ayı sonuçlarını açıkladı

TÜRK-İŞ, şubatta 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 32 bin 365 lira, "yoksulluk sınırı"nı 105 bin 425 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat 2026 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, şubatta Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 32 bin 365 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 105 bin 425 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 41 bin 900 lira oldu.

Kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı arttı

Araştırmaya göre süt, yoğurt ve peynir fiyatlarındaki hızlı fiyat artışı, tüketici alım gücünü ciddi şekilde zorladı.

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller ürünlerinin bulunduğu grupta kıyma ve kuşbaşı etin fiyatında artış oldu.

Balık ürünleri fiyatlarında bir gerileme olduğu tespit edilen araştırmada, tavuk etinin kilogram fiyatında da geçen ay olduğu gibi bu ay da artış tespit edildi, ocak ayında gerileyen yumurta fiyatlarında ise bu ay yeniden artış olduğu görüldü.

Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) grubunda bu ay kuru fasulyenin kilogram fiyatında gerileme olduğu tespit edildi. Nohut fiyatında artış olduğu gözlemlenirken, yeşil ve kırmızı mercimeğin kilogram fiyatlarında ise bu ay önemli bir değişiklik görülmedi.

Meyve-sebzenin ortalama fiyatlarında bu ay da artış gösterdiği, geçen ay gerileyen meyve fiyatları bu ay yükselirken, sebze fiyatlarında ise sınırlı bir azalış olduğu belirlendi. Patates ve soğan fiyatı da bu ay sabit kaldı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik gibi ürünlerin yer aldığı grupta ekmeğin fiyatı sabit kalırken, pirinç ve bulgurda da değişim olmadı, makarnada sınırlı bir artış görülürken un ve irmiğin kilogram fiyatı ise aynı kaldı.

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta, ayçiçek yağı ve tereyağının kilogram fiyatlarında bu ay artış olduğu tespit edildi. Zeytinyağı ve margarin fiyatlarında bir değişiklik görülmedi.

Siyah zeytinin fiyatında bir miktar artış olduğu gözlemlendi. Yeşil zeytin aynı kaldı.

Son grupta yer alan gıda maddelerinden baharat ürünlerinin fiyatlarında şubatta bir miktar artış görülürken, çayın fiyatı aynı kaldı, ıhlamur fiyatları bir miktar azaldı.

Diğer ürünlerden reçel, bal ve şeker fiyatlarında bir miktar artış oldu. Tuz, şeker ve salçanın fiyatı bu ay değişmedi.