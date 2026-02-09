Haberler

THY, Ocak ayında 7 milyon 600 bin yolcu taşıdı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, 2026 yılı Ocak ayında 7 milyon 600 bin yolcu taşıdığını ve yüzde 84 doluluk oranına ulaştığını açıkladı. Dış hat doluluk oranı yüzde 83,7 olarak gerçekleşti.

DÜNYANIN en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) Ocak ayında 7 milyon 600 bin yolcu taşıdığını açıkladı

THY, 2026 yılı Ocak ayı trafik sonuçlarını yayımladı. Verilere göre havayolu şirketi söz konusu ayda, arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini 2025 yılının yüzde 10'un üzerine çıkararak 7 milyon 600 bin yolcu taşıdı ve yüzde 84 doluluk oranına ulaştı. Dış hat doluluk oranı yüzde 83,7 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise Ocak 2025 döneminde 2 milyon 800 bin iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 10,8 artarak 3 milyon 100 bin olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2025 döneminde 21,5 milyar iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 10 artarak 23,7 milyara ulaştı. Taşınan Kargo ve Posta hacmi Ocak 2026 döneminde 2025 yılına göre yüzde 18,8 artarak 178,3 bin ton olarak kaydedildi. Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 522 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
