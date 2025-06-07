Türk Hava Yolları'ndan Astana'da Golf Turnuvası

Kazakistan'ın başkenti Astana'da ilk kez Türk Hava Yollarının (THY) "Turkish Airlines World Golf Cup" amatör golf turnuvası düzenlendi.

THY'nin dünyanın en büyük amatör golf turnuvası olma özelliğini taşıyan "Turkish Airlines World Golf Cup" turnuvası bu defa Astana'daki golf tutkunlarını bir araya getirdi.

Turnuva, Golf Club Astana sahasında gerçekleştirildi.

THY Astana Genel Müdürü Engin Akbaş, AA muhabirine, golf mevsiminin kısa sürmesine rağmen Astana'da golf ile ilgilenenlerin sayısının oldukça yüksek olduğunu belirterek "Bu sene turnuvanın Kazakistan ayağına ilk kez başkent Astana'yı katma kararı aldık. Hava şartları nedeniyle golf mevsimi kısa sürse de Astana'da golf oynayan ciddi bir toplum oluşmuş durumda." dedi.

Akbaş, turnuvayla ülkenin üst düzey kesimiyle kaynaşmayı, THY ürünleri ile hizmetlerini tanıtmayı ve THY'nin marka değerini artırmayı hedeflediklerini söyleyerek "Gelecekte turnuvayı Astana'da geleneksel hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren turnuvanın galipleri ise gala yemeği eşliğinde yapılan törenle ödüllendirildi.

Törende Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile THY Astana Genel Müdürü Engin Akbaş, turnuvada çeşitli kategorilerde birinci olan 6 kişiye ödüllerini takdim etti.

Astana'daki turnuvada birinciliği kazanan Yuan Tian aynı zamanda Antalya'da düzenlenecek finalde yarışmaya hak kazandı.

THY'nin 2013'ten beri düzenlediği, dünyanın en büyük amatör golf turnuvası olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines World Golf Cup bu yıl 73 ülkede 117 destinasyonda gerçekleştiriliyor.