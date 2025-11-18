Türk Hava Yolları, Kamboçya'ya Direkt Uçuşlara Başlıyor

PUNOM PEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Türk Hava Yolları'nın gelecek ay İstanbul'dan Kamboçya'ya ilk kez direkt uçuşlara başlayacağını söyledi.

Manet pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları'nın İstanbul ile Kamboçya'nın Techo Uluslararası Havalimanı arasındaki yeni direkt uçuş hizmeti 11 Aralık 2025'te başlayacak" dedi.

Manet, başlatılan bu hizmetin, iki ülke hükümetleri arasındaki yakın işbirliğiyle elde edilen bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kamboçya Devlet Bakanı ve Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Sinn Chanserey Vutha ise Avrupa ülkelerine geçiş kolaylığı sağlayan İstanbul'a başlatılan direkt uçuşların, Kamboçya ile Avrupa arasında kolay bağlantı imkanı sunacağını belirtti.

Vutha, "Direkt uçuşların, Türkiye ve Avrupa'dan daha fazla uluslararası yolcu ve turist çekmemize yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vutha, idarenin verilerine göre 2025 yılının ocak-eylül döneminde toplam 32 yerli ve yabancı havayolu şirketinin, Kamboçya'nın üç uluslararası havalimanına düzenlediği 47.637 seferle ülkeye 5,1 milyon yabancı yolcu taşıdığını kaydetti.