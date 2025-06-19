Türk Girişimciler TNW Konferansı'nda Yüzleri Güldürdü

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde, Benelüks bölgesinin en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği olan The Next Web (TNW) Konferansı'na katılan Türk girişimler büyük ilgi gördü.

Benelüks bölgesinin en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği olan TNW Konferansı'nda Türkiye'den farklı sektörlerden dokuz teknoloji girişimi yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"The Next Web, Hollanda'da ilk kez katıldığımız bir teknoloji etkinliği. Daha önce Fransa, Finlandiya ve Portekiz gibi ülkelerde farklı etkinliklerde yer aldık. Bu kez Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak dokuz teknoloji girişimimizi Amsterdam'a getirdik. Bunlardan üçü etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmada finale kalarak en iyi 10 girişim arasında sunum yapma hakkı kazandı."

Polat, Türkiye'nin girişimcilik alanında kaydettiği ilerlemelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son dört yılda Türk teknoloji girişimleri toplamda 5 milyar dolarlık yatırım aldı. Genç, dinamik ve teknoloji odaklı yetenek havuzumuzun yanı sıra sunduğumuz fırsatlarla Türkiye, yatırımcılar için cazip bir ülke konumunda. Bu tür etkinlikler, girişimlerimizin uluslararası arenada görünürlük kazanmaları açısından son derece değerli."

Etkinliği ziyaret eden Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy da Türk girişimlerle bir araya gelerek faaliyet alanları hakkında bilgi aldı.

Ersoy, Hollanda özelinde Avrupa'daki yatırım olanakları ve fırsatları konusunda girişimcilere değerlendirmelerde bulundu.

Üç Türk girişimi finale yükseldi

Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmada finale kalan 10 startup arasında medya ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren üç Türk girişimi yer aldı.

Konferans boyunca sürdürülebilirlik, yapay zeka, yenilenebilir enerji, inovasyon ve dijitalleşme gibi alanlarda çok sayıda ülkeden girişim, ürün ve hizmetlerini uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı buldu.