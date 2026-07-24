Turizmde sigortalıya 3.500 TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösterip belirli koşulları sağlayan her bir sigortalı için yıl sonuna kadar aylık 3 bin 500 lira destek sağlayacaklarını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde birçok sektörü destekleyen, istihdam kapasitemizi güçlendiren, bacasız sanayimiz turizm sektörü için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA