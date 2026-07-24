Turizmde sigortalıya 3.500 TL destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerindeki her sigortalı için yıl sonuna kadar aylık 3.500 lira destek sağlanacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösterip belirli koşulları sağlayan her bir sigortalı için yıl sonuna kadar aylık 3 bin 500 lira destek sağlayacaklarını bildirdi.
Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde birçok sektörü destekleyen, istihdam kapasitemizi güçlendiren, bacasız sanayimiz turizm sektörü için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum."