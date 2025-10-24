Haberler

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesine Atıksu Arıtma Tesisi Sözleşmesi İmzalandı


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak atıksu arıtma tesisi için sözleşme imzaladı. Tesis, Gediz Nehri'nin temizliği açısından önemli bir yatırımı temsil ediyor ve günlük 10 bin metreküp kapasiteye sahip olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Turgutlu Organize Sanayi Bölgesine (TOSB) yapılacak atıksu arıtma tesisi için sözleşme imzalandı.

Turgutlu'daki bir otelde gerçekleştirilen atıksu arıtma tesisi sözleşme törenine, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve firma temsilcileri katıldı.

Gediz Nehri'nin temizliği açısından önem taşıyan Turgutlu OSB Atıksu Arıtma Tesisi 1. kademesi günlük 10 bin metreküp kapasiteye sahip olacak.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer, programda, tesisin sadece bir altyapı yatırımı olmadığını belirterek, "Bu proje bölgemizin sürdürülebilir sanayi vizyonuna yön veren, doğayla uyumlu kalkınmanın ve yeşil OSB sürecinin en somut örneklerinden biridir. Bakanlık bütçesi ile yapılan yatırımın maliyeti 463 milyon 861 bin 497 liradır. Devletimize, Turgutlu halkı ve sanayiciler adına bu yatırıma verdiği destek için ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel

