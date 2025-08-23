Turgutlu'da Geri Dönüşüm İşyerinde Yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri bulunan bir işyerinde çıkan yangın, bitişikteki işletmeye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir işyerinde çıkan yangın, bitişiğindeki işletmeye de sıçradı. Küçük çaplı patlama seslerinin de duyulduğu yangın itfaiye tarafından söndürülürken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Koşukırı Çarşısı'nda geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir işyerinde, saat 17.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler bitişikteki iş yerine de sıçrarken, zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bekletildi. İş yerlerindeki yangın ise i İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına aldı. İki iş yerinin zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
