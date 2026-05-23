Manisa'da üçüncü kuşak bıçakçıda Kurban Bayramı mesaisi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üçüncü kuşak bıçakçı Hakan Pehlivan, Kurban Bayramı öncesi artan talep nedeniyle eşi ve oğluyla gece yarısına kadar çalışıyor.

Turgutlu'da yaşayan Hakan Pehlivan, dedesi Zaim Pehlivan'ın başlattığı, ardından babası Ramazan Pehlivan'ın devraldığı bıçakçılık mesleğini 12 yaşından beri sürdürüyor. Üçüncü kuşak olarak aile mesleğini devam ettirdiğini anlatan Pehlivan, Kurban Bayramı öncesinde işlerin yoğunlaştığını ifade etti. Artan talep üzerine, Pehlivan'a en büyük destek ise ailesinden geldi. Eşi Yasemin Pehlivan ile oğlu Alper Pehlivan da dükkanda çalışmalara katılıp, Hakan Pehlivan'ın bayram mesaisine destek verdi.

'ESKİ BIÇAKLAR GETİRİLİYOR'

Hakan Pehlivan, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle bıçak bileme taleplerinin arttığını belirterek, "Bu meslekte üçüncü kuşak olarak faaliyetimiz devam ediyor. Kurban Bayramı dolayısıyla işlerimizde yoğunluk var. Sabah saat 09.00'da dükkanı açıyoruz, gece yarısına kadar aralıksız çalışıyoruz. Satışlarımız çok yoğun. Yeni bıçak alanlar da var ancak yoğunluğun büyük çoğunluğunu biletmek için getirilen eski bıçaklar oluşturuyor. Müşterilerimizin taleplerini eksiksiz karşılamak için yoğun bir tempo içindeyiz. Ailece, eşimle, çocuğumla beraber Turgutlu'da vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Yasemin Pehlivan da yoğun süreçte eşine destek olduklarını dile getirerek, "Biz de oğlumla beraber eşime yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı öncesindeki bu yoğun süreçte günde 10-12 saat çalışarak siparişleri ve bileme işlerini yetiştiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
