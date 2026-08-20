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Tunus'ta Hayat Pahalılığı ve Hizmet Sorunlarına Karşı Yürüyüş

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Tunus'ta muhalefetin 'Nefes' girişiminin çağrısıyla yüzlerce kişi, hayat pahalılığı, su ve elektrik kesintileri, ilaç sıkıntısı ve Cumhurbaşkanı Kays Said'in politikalarını protesto etmek için başkentte yürüyüş düzenledi. Göstericiler ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesi ile siyasi değişim talep etti.

Tunus'ta hayat pahalılığı, temel hizmetlerde yaşanan sorunlar ve Cumhurbaşkanı Kays Said'in politikalarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Muhalefetin farklı kesimlerinin destek verdiği "Nefes" girişiminin çağrısıyla düzenlenen yürüyüş, başkent Tunus'taki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Göstericiler, Habib Burgiba Caddesi üzerinden yürüyerek Belediye Tiyatrosu önünde toplandı.

Yürüyüşe yüzlerce kişi katılırken, göstericiler su ve elektrik kesintileri, ilaç sıkıntısı, artan fiyatlar ve hayat pahalılığına tepki gösteren sloganlar attı.

Eylemde, "Su ve elektrikle oynanmasına artık yeter" sloganının yanı sıra yönetim karşıtı "Dégage" (Defol) sloganı da atıldı.

Göstericiler ayrıca yargı ve güvenlik politikalarını eleştiren, yoksulluk ve temel hizmetlerde yaşanan sorunlara tepki gösteren sloganlar attı.

Farklı siyasi kesimlerden katılımcıların yer aldığı gösteride, ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesi, temel hizmetlerde yaşanan sorunların giderilmesi ve siyasi değişim talep edildi.

Kaynak: AA
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