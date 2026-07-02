Tunus'ta 3 günlük genel grev yapan banka sendikalarından yeni eylem kararı

Tunus'ta banka, finans kuruluşları ve sigorta sektörü sendikaları, ücret artışı taleplerinin karşılanmaması halinde protesto gösterileri düzenleme ve genel greve gitme kararı aldı.

Tunus Genel İşçi Sendikası bünyesindeki Bankalar, Finans Kuruluşları ve Sigorta Şirketleri Genel Federasyonundan yapılan açıklamada, sektör konseyinin çarşamba günkü toplantısında bir dizi eylem kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, taleplerin karşılanmaması durumunda sektörde genel grev düzenlenmesinin prensipte kabul edildiği, ayrıca Maliye Bakanlığı ile Tunus Merkez Bankası önünde protesto gösterileri yapılacağı ve çalışanların kırmızı kurdele takacağı belirtildi.

Federasyon Genel Sekreteri Sami es-Salihi, sendikaya bağlı "Eş-Şaab News" sitesine yaptığı açıklamada, grevin tarih ve süresinin ilerleyen dönemde federasyon ile sendika yönetimi arasında yapılacak görüşmeler sonucunda belirleneceğini ifade etti.

Salihi, Tunus Bankacılık ve Finans Konseyi, Tunus Sigorta Şirketleri Birliği, Maliye Bakanlığı, Sosyal İşler Bakanlığı ve Merkez Bankası önünde de gösteriler düzenleneceğini kaydetti.

Sendikaların ayrıca, banka çalışanlarına verilen kredilerde sabit faiz oranlarının düşürülmesini öngören 412 sayılı genelgenin uygulanmadığı gerekçesiyle bazı bankalara karşı yasal süreç başlatacağı belirtildi.

Bu gelişme, banka ve finans sektörü çalışanlarının geçen hafta ücret artışı ve yeni toplu sözleşme görüşmelerinin başlatılması talebiyle gerçekleştirdiği üç günlük genel grevin ardından geldi. Federasyon, grevin ilk gününde ülke genelindeki katılım oranının yüzde 87 olduğunu açıklamıştı.

Banka ve sigorta çalışanları, benzer taleplerle geçen yıl kasım ayında da iki günlük iş bırakma eylemi düzenlemişti.

Öte yandan bankaları ve finans kuruluşlarını temsil eden Tunus Bankacılık ve Finans Konseyi, daha önce yaptığı açıklamada ücret artışlarının uygulandığını savunarak grevi "gerekçesiz" olarak nitelendirmiş ve greve katılan çalışanların maaşlarından kesinti yapılacağını duyurmuştu.