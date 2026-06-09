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Tunus Genel İşçi Sendikası hükümete sosyal diyalog çağrısı yaptı

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Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), hükümete sendikal hakların korunması ve ekonomik-sosyal sorunların çözümü için sosyal diyaloğun başlatılması çağrısında bulundu. UGTT Genel Sekreteri Salahaddin Selmi, ILO konferansında hükümeti somut adımlar atmaya ve diyalog mekanizmasını yeniden işletmeye davet etti.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), hükümete sendikal hakların korunması ve ekonomik-sosyal sorunların çözümü için sosyal diyaloğun başlatılması çağrısında bulundu.

UGTT Genel Sekreteri Salahaddin Selmi, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuştu.

Selmi, Tunus hükümetini sendikal haklara saygının güvence altına alınması için "somut ve acil adımlar" atmaya çağırdı.

UGTT Genel Sekreteri Selmi, hükümetten ayrıca ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal meselelerin çözümü için ciddi ve düzenli bir sosyal diyalog mekanizmasını yeniden işletmesini istedi.

Ülkede sosyal diyaloğun ulusal ve sektörel düzeylerde aksadığı görüşünü dile getiren Selmi, sosyal ve mesleki alanları ilgilendiren bazı reformlar ile yasa tasarılarının yeterli istişare yapılmadan gündeme getirildiğini iddia etti.

Muhalif çevreler ile yerel ve uluslararası bazı insan hakları örgütleri, Tunus yönetimini sendikalar ve siyasi partiler gibi ara kurumları hedef almakla suçlarken, hükümet ise Anayasa ve yasalar çerçevesinde sendikal ve siyasi faaliyet özgürlüğünün güvence altında olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
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